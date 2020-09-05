Вильнюс, , 21:47 — REGNUM Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выступила против проведения люстрации в случае смены власти в республике.

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«Я считаю, что у власти наверняка много хороших специалистов. Они уже много лет находятся в управляющих органах, и наверняка этот опыт необходим стране», — сказала Тихановская в ходе прямого эфира на Youtube-канале «Страна для жизни».

Когда «власть сменится, основные должности будут заниматься теми же людьми», уверена Тихановская. Вместе с тем те, кто «совершали преступления» против народа и «отдавали преступные приказы», будут привлечены к ответственности, заключила она.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября находящаяся в Литве бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, выступая на неформальном заседании Совета Безопасности ООН, обвинила власти своего государства в тяжких преступлениях.

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