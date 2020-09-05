Минск, , 21:30 — REGNUM В Минске освобождены журналисты белорусского телеканала «Белсат», которые были задержаны во время проходившего женского марша. Об этом 5 сентября говорится в сообщении Telegram-канала «Белсат».

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»Наши журналисты Максим К. и Алена Д. на свободе», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что 5 сентября недалеко от Октябрьской площади в Минске были задержаны двое журналистов телеканала «Белсат», которые вели прямой эфир с женского марша.

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