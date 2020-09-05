Вашингтон, , 20:52 — REGNUM В Катар в ближайшее время прибудет специальный представитель США по Афганистану Залмай Халилзад. Об этом 5 сентября говорится в сообщении пресс-службы Госдепартамента США.

«Он (спецпредставитель США по Афганистану) совершит поездку в регион для продвижения усилий США, направленных на то, чтобы способствовать немедленному началу межафганских переговоров», — говорится в сообщении Госдепа.

Как передавало ИА REGNUM, 2 сентября власти Афганистана в рамках обмена пленными с исламистами освободили 200 «особо опасных» боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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