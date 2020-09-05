Киев, 5 сентября 2020, 20:25 — REGNUM Официальный Киев инициирует онлайн-встречу контактной группы из-за угрозы Донецкой Народной Республики (ДНР) уничтожить незаконные сооружения вооруженных сил Украины (ВСУ) у линии разграничения в районе населенного пункта Шумы. Об этом 5 сентября заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Прямой».
»Мы (власти Украины) сразу сделали шаг в ответ, — сказал дипломат. — Мы… созываем заседание внеочередное Трехсторонней контактной группы буквально на завтра (6 сентября)».
По его словам, президент Украины Владимир Зеленский «чрезвычайно обеспокоен» заявлением главы ДНР.
Как передавало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил о том, что он планирует «издать приказ об открытии огня по незаконно возведённым инженерным сооружениям в районе населённого пункта Шумы».
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