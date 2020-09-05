Москва, , 20:22 — REGNUM Финальная эстафета в программе танкового биатлона, проводящегося в рамках VI международных армейских игр АрМИ-2020, завершилась 5 сентября на подмосковном полигоне Алабино, сообщает объединённый пресс-центр мероприятия.

За первое место боролись танковые экипажи сборных России, Белоруссии, Китая и Азербайджана.

«После преодоления двух кругов трассы танкового биатлона в лидеры выбились Россия и Китай, основная борьба проходила между ними. Механик-водитель третьего российского экипажа развил на третьем круге предельно высокую скорость, которая стала решающим фактором в победе российских танкистов, финишировавших первыми», — указано в сообщении пресс-центра.

Второе место заняли танкисты Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Третье место занял экипаж из Белоруссии, четвертое досталось представителям Азербайджана.

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