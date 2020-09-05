Москва, , 19:54 — REGNUM Министр обороны России Сергей Шойгу поблагодарил главу минобороны КНР Вэй Фэнхэ за внимание, которое он уделяет развитию военного и военно-технического сотрудничества двух стран. Об этом Шойгу заявил во время рабочей встрече с Вэй Фэнхэ.

«Признателен за внимание, которое вы уделяете развитию военного и военно-технического сотрудничества между нашими странами», — сказал Шойгу.

По словам главы российского оборонного ведомства, обмен опытом военных медиков двух стран в период пандемии коронавируса особенно подчеркивает высокий уровень отношений Москвы и Пекина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководство Научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова предложило Китаю совместно изучить коронавирус.

Так, российская сторона также готова принять китайских коллег для совместной работы. В ходе совместных исследований также планируется провести исследование по лекарствам от данного заболевания.

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