Анкара, , 19:44 — REGNUM Турция на данный момент обладает достаточной «политической, экономической и военной силой». Об этом, как передает Anadolu Ajansi, заявил 5 сентября президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии открытия городской больницы Гезтепе имени Сулеймана Ялчина.

«Турция сегодня обладает достаточной политической, экономической и военной силой, чтобы препятствовать любым провокациям, — заявил Эрдоган. — Турция и турецкий народ готовы к любому сценарию».

По его словам, Турция — уверенная страна, достигшая значительного успеха в сфере услуг, производстве, торговле, технологиях, экспорте и оборонной промышленности.

Как передавало ИА REGNUM, 30 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который принял участие в открытии нового предприятия Roketsan, сообщил, что первые космические испытания жидкостных ракетных двигателей, которые созданы в Турции, начнутся в ближайшее время.

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