Берлин, , 19:43 — REGNUM Правящий блок канцлера ФРГ Ангелы Меркель «Христианско-демократический союз Германии» (ХДС) и «Христианско-социальный союз в Баварии» (ХСС), а также Социал-демократическая партия вряд ли поддержат требования отказаться от проекта «Северного потока — 2». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника в бундестаге.

По данным агентства, сопротивление в коалиции канцлера ФРГ указывает на поддержку строительства газопровода со стороны промышленности страны, а также на более глубокие связи Берлина с Москвой, в особенности среди социал-демократов.

Также отмечается, что Меркель сама просила не связывать проект с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального. Как сообщало ИА REGNUM, обвинения Берлина в адрес Москвы в «отравление» российского блогера Алексея Навального стало поводом в Германии к атакам на «Северный поток-2».

Так, Фридрих Мерц, претендующий на должность лидера германского Христианско-демократического союза, в интервью Bild заявил, что «после покушения на отравление Навального Европа должна сейчас отреагировать».

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