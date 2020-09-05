Донецк, , 19:17 — REGNUM Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о решении «издать приказ об открытии огня по незаконно возведённым инженерным сооружениям в районе населённого пункта Шумы». Об этом 5 сентября сообщается на сайте главы ДНР.

Денис Пушилин Denis-pushilin.ru

По словам Пушилина, обоснованные требования ДНР украинская сторона проигнорировала.

«Призываю украинскую сторону с 08:00 7 сентября 2020 года обеспечить отсутствие личного состава в указанном районе», — говорится в сообщении.

Пушилин добавил, что «нам не нужны человеческие жертвы и срыв перемирия, мы хотим только соблюдения достигнутых договорённостей».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ выпустила отчёт, согласно которому за время действия перемирия, с 27 июля по 31 августа, было зафиксировано 829 нарушений режима прекращения огня в Донбассе.

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