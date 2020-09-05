Москва, , 18:54 — REGNUM Враждебные по отношению к Российской Федерации заявления по ситуации вокруг с отравлением блогера Алексея Навального, который в настоящее время находится в клинике «Шарите» в Берлине, прокомментировали в Департаменте информации и печати МИД России. В частности, речь идет о совместном заявлении на этот счёт главы МИД Германии Хайко Мааса и министра иностранных дел Франции Жана-Ива Ле Дриана.

В российском внешнеполитическом ведомстве назвали безапелляционными утверждения о том, что именно специалистами в РФ были разработаны токсичные химические вещества из группы «Новичок».

В МИД РФ отметили, что специалисты многих специализированных структур НАТО и западных стран работали над веществами группы «Новичок» на протяжении ряда лет.

Как передавало ИА REGNUM, 4 сентября депутат бундестага Грегор Гизи заявил, что версия об «отравлении» блогера Алексея Навального по «распоряжению Москвы» не должна рассматриваться как единственная. По его словам, какой-то «ненормальный человек в спецслужбах» РФ теоретически мог отравить Навального.

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