Токио, , 18:56 — REGNUM 6 сентября японскому принцу Хисахито, племяннику императора Нарухито, исполняется 14 лет. Именно его считают будущим наследником престола.

Хисахито — сын младшего брата нынешнего императора Японии. На данный момент он второй, после своего отца, в очереди на японский императорский престол. Однако в своём поколении он — единственный наследник, поскольку согласно закону об императорском доме, на японский престол могут взойти только мужчины. Единственная дочь императора Нарухито 18-летняя принцесса Айко не имеет такого права.

Юный принц интересуется социальными проблемами, включая пандемию коронавируса.

По сообщению Imperial Household Agency, он прослушал онлайн-лекции от экспертов по глобальному кризису в области здравоохранения. Лекции охватывали широкий круг тем, включая функции иммунной системы и влияние пандемии на культуру и искусство.

Отмечается, что вместе со своей семьей принц Хисахито вручную шил медицинские халаты из полиэтиленовых пакетов, которые были подарены медицинским работникам.