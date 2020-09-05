Вашингтон, , 18:26 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп потребовал добиться замены посла Великобритании в Вашингтоне Кима Дэррока, который критиковал американскую администрацию в своих депешах. Об этом The Daily Telegraph заявил помощник главы Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон.

По данным издания, в июле 2019 года Daily Mail напечатало выдержки из конфиденциальных дипломатических сообщений, которые посол направлял в Лондон. В частности, в них содержалось нелестные характеристики Трампа и его команды.

Как говорится в опубликованном материале издания, американский лидер позвонил Болтону и распорядился «выгнать прочь» Дэррока. Перед этим глава Белого дома назвал посла «чванливым глупцом» и заявил, что Вашингтон больше не будет иметь с ним дела. Позже посол решил покинуть свой пост.

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Как сообщало ИА REGNUM, летом 2019 года телеканал CNN раскрыл содержание дипломатических телеграмм, в которых посол Дэррок назвал американского президента Дональда Трампа «неумелым» и «некомпетентным». Дипломат, как утверждалось, сообщил своему правительству, что глава США может «позорно» завершить свою карьеру.

Тогда же Трамп заявил, что не собирается больше иметь дел с Дэрроком. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призналась, что расстроена утечкой данных, однако выразила мнение, что послы вправе давать собственную оценку ситуации в стране, где они работают.

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