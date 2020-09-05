Вильнюс, , 18:19 — REGNUM Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и член президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Павел Латушко провели встречу в Вильнюсе. Об этом 5 сентября сообщила Тихановская в своем Telegram-канале «Пул первой».

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«Я очень рада, что мы продолжаем борьбу вместе, — написала она, добавив, что они не были лично знакомы. — … Он (Латушко) хорошо знает, как работает так называемая «власть» изнутри».

По ее словам, для организации переговорного процесса Латушко продолжает важную работу по усилению Координационного Совета.

Как передавало ИА REGNUM, 4 сентября бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, выступая на неформальном заседании Совета Безопасности ООН, обвинила власти своего государства в тяжких преступлениях.

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