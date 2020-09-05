Киев, , 18:17 — REGNUM Украина и Румыния подписали межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами, сообщает 5 сентября пресс-служба министерства обороны Румынии.

При этом в румынском военном ведомстве отметили, что Бухарест научит Киев как активизировать партнёрство с НАТО.

Договор подписали министры обороны Румынии и Украины Николае Чукэ и Андрей Таран.

«Соглашение будет содействовать укреплению двустороннего сотрудничества путём создания необходимых юридических рамок для учреждений и компаний в обоих государствах с целью развития совместных проектов в таких областях, как закупки, ремонт и модернизация вооружений и военной техники, исследования в военно-технической области, обмен информацией и опытом в сфере стандартизации, кодификации и контроля качества военной техники», — указано в сообщении минобороны Румынии.

Напомним, в 1991 году Украине от СССР достался один из самых передовых в мире военно-промышленных комплексов и его научно-исследовательская база.

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