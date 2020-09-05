Минск, , 18:01 — REGNUM Член президиума оппозиционного координационного совета (КС) Белоруссии Ольга Ковалькова выехала из республики и сейчас находится в столице Польши Варшаве. Об этом 5 сентября сообщили в пресс-службе КС.

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«Подтверждаем, Ольга находится сейчас в Варшаве. В самое ближайшее время будет комментарий от Ольги», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что члены президиума оппозиционного координационного совета (КС) Белоруссии Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский были задержаны представителями силовых ведомств республики.

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