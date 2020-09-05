Токио, , 18:24 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выступит с заявлением относительно своей позиции по поводу противоракетной обороны (ПРО) перед своей отставкой 16 сентября, сообщает агентство Jiji Press.

Основное противоречие в вопросе противоракетной обороны заключается в том, допустимо ли для Японии атаковать цели на территориях других стран, учитывая ее пацифистскую Конституцию.

Правящая Либерально-демократическая партия Японии выступает за «эффективную атаку». Тогда как партия Комэйто против такого нарушения Конституции.

Решение о системе ПРО отложено до формирования новой администрации, однако Абэ собирается сделать заявление до ухода в отставку.