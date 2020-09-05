Киев, , 17:42 — REGNUM Решение правительства России расширить санкционный список против граждан Украины, включив в него ряд депутатов Верховной рады, является «технологическим приемом». Об этом говорится в сообщении офиса президента Украины Владимира Зеленского.

«Сейчас этот «технологический прием» со стороны РФ применен на фоне ряда скандальных событий», — сообщили в офисе Зеленского.

В офисе уточнили, что речь идет об инциденте с блогером Алексеем Навальным и ситуации в Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Россия расширила список лиц, в отношении которых вводит специальные экономические меры, добавив туда 41 депутата Рады, в том числе — экс-президента и лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко и музыканта Святослава Вакарчука (в настоящий момент сложил мандат и отошел от политической деятельности).

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