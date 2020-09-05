Киев, , 17:26 — REGNUM Депутат Верховной рады, экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что считает персональные санкции России «государственной наградой» и «знаком качества».

Об этом Порошенко сообщил 5 сентября на своей странице в Facebook.

«Россия ввела персональные санкции против меня как пятого президента Украины. Считаю, это как государственная награда. Это как знак качества», — написал Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября правительство России ввело персональные санкционные ограничения в отношении ряда бывшего президента Украины Петра Порошенко, а также ещё 40 украинских политических деятелей

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