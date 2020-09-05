Минск, , 17:17 — REGNUM В Белоруссии 5 сентября в 12 регионах республики проходит автопробег в поддержку действующего главы государства Александра Лукашенко, сообщает БелТА.

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Отмечается, что автопробег стартовал у Кургана Славы в Смолевичском, колонна проехала в Жодине, Крупском, Березинском, Червенском, Пуховичском, Стародорожском районах.

Кроме того, акции в поддержку Лукашенко также прошли в Борисове, Крупках, Жодине и Мстиславле.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии 9 августа состоялись выборы президента, в которых победу одержал Александр Лукашенко. После оглашения результатов голосования недовольные ими вышли на улицы столицы.

Акции протестов оппозиционно настроенных граждан в городах Белоруссии продолжаются до сих пор. На улицы республики также выходят те, кто поддерживают действующую власть Белоруссии.