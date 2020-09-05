Киев, , 17:32 — REGNUM Министр здравоохранения Украины Максим Степанов напоминает, что местные власти обязаны выполнять решения правительства о зонах карантина.

Об этом он заявил на брифинге сегодня, 5 сентября, комментируя решение мэров ряда городов на Западной Украины судиться с центральной властью из-за отнесения их населенных пунктов к «красным» коронавирусным зонам (которые предполагают максимальное ужесточение карантина).

«Я сейчас слышу от некоторых представителей местной власти, что они не соглашаются, что они не будут выполнять… Хочу напомнить, что в Украине четко действующий закон — поэтому вы обязаны выполнять те решения, которые в соответствии с компетенцией выдаются комиссией», — сказал Степанов.

Министр не стал уточнять, как будет реагировать правительство, если местные власти продолжат свое неподчинение ему. По словам Степанова, адаптивный карантин с введением разных зон — это «идеальный баланс» для Украины, когда власти принимают решение «исключительно от зависимости эпидемиологической ситуации в конкретном городе или районе, не закрывая всю страну или всю область».

ИА REGNUM напоминает, что иск мэров подан в Окружной административный суд Киева. Городские главы считают, что выиграют это дело и ссылаются некое решение Конституционного суда Украины, которое показало, что закрытие малого и среднего бизнеса является «неконституционным и незаконным», а усиление карантина ведем именно к этому.