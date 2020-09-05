Банги, , 16:59 — REGNUM В аэропорту столицы Центральноафриканской Республики (ЦАР) городе Банги 5 сентября приземлился самолет МЧС Российской Федерации, на борту которого находился груз гуманитарной помощи. Об этом сообщил ТАСС представитель посольства Российской Федерации в ЦАР.

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По его словам, президент страны Фостен-Арканж Туадера, который прибыл встречать российский самолет в аэропорт, принял участие в церемонии передачи гумпомощи от РФ правительству и народу ЦАР.

Сотрудник российской миссии уточнил, что представителям ЦАР были переданы средства индивидуальной защиты от SARS-CoV-2, дезинфекторы.

Как передавало ИА REGNUM, 3 сентября в пресс-службе министерства обороны Грузии сообщили, что взвод национальной гвардии вооружённых сил Грузии был направлен в ЦАР для участия в миротворческой миссии ЕС EUTM RCA.

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