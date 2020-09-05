Минск, , 16:58 — REGNUM В столице Белоруссии Минске сотрудники милиции задержали на акции протеста 5 сентября 26 студентов. Об этом сообщил правозащитный центр «Весна» в своем телеграм-канале.

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Правозащитный центр опубликовал фамилии задержанных, среди них одна девушка и 25 юношей. Вместе с тем центр не приводит информации о том, где именно они были задержаны.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии 9 августа состоялись выборы президента, в которых победу одержал Александр Лукашенко. После оглашения результатов недовольные ими вышли на улицы Минска.

Акции протестов оппозиционно настроенных граждан в городах Белоруссии продолжаются до сих пор. На улицы республики также выходят те, кто поддерживают действующую власть Белоруссии.