Киев, , 17:02 — REGNUM Мэра Днепропетровска Бориса Филатова сегодня, 5 сентября, облили зеленкой на встрече с горожанами, передает корреспондент ИА REGNUM.

Инцидент произошел на проспекте Кирова, когда Филатов отвечал на вопросы горожан о дорогах и общественном транспорте. Кто-то из толпы швырнул в мэра зеленкой, но Филатов даже после попадания продолжил свое общения с людьми. Силовики пока не уточняют, удалось ли задержать человека, атаковавшего таким образом городского главу.

Позже Филатов через социальные сети выразил мнение, что таким образом его пытались заставить «позеленеть» (проявить лояльность правящей партии Зеленского — ред.) накануне местных выборов.

«Вы можете меня теперь только убить, потому что я никогда не позеленею. Как бы вам этого не хотелось», — заявил мэр.

Он также назвал центральную власть страны «поганой падалью», отдавшей его родной город на разграбление бандитам и олигархам.

ИА REGNUM напоминает, что 25 октября на Украине состоятся местные выборы., на которых Филатов рассчитывает сохранить свой пост на следующую каденцию.

Мэр Днепропетровска известен своими громкими заявлениями в адрес Киева, например, в мае он упрекнул нынешнюю власть в том, что они в разгар войны в Донбассе «на корпоративах в Москве плясали» и обвинил офис президента Украины в специальном «разгоне» тезисов про «усиление сепаратистских тенденций» в стране.