Белград, , 16:57 — REGNUM Соглашение о «нормализации экономических отношений» с Приштиной, которое президент Сербии Александр Вучич подписал 4 сентября в Вашингтоне, является отсроченным признанием Косово, или, иными словами, реализацией так называемого плана Ишингера о двух Германиях, от которого Сербия ранее отказалась. Такое мнение ИА REGNUM высказал профессор международного права юридического факультета Университета в Косовской Митровице Деян Мирович.

Флаг Косово Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Напомним, что Вучич и представитель косовских сепаратистов Авдуллах Хоти подписали соглашения с США, согласно которому Приштина в течение одного года не будет подавать заявки на вступление в международные организации. Белград на это время обязуется не вести кампанию по отмене признания Косово третьими странами и воздерживаться от того, чтобы формально или неформально требовать от любой нации или международной организации не признавать Косово в качестве независимого государства.

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«О чем это говорит? Александр Вучич обязался не препятствовать другим странам или международным организациям признавать Косово как независимое государство. С другой стороны, Приштина взяла на себя абсолютно непропорциональные обязательства — в течение всего лишь года она не будет подавать заявку на вступление в ЮНЕСКО, Интерпол, и что самое главное — в ООН», — рассказал Мирович.

По словам эксперта, подписанный в Вашингтоне договор очень похож на соглашение, подписанное в Брюсселе в 2013 году, потому что обязательства Сербии абсолютно несравнимы с албанскими.

«Через год косовские сепаратисты поддадут заявку на прием в ООН, и Сербия не будет возражать против этого. Если бы это не было так, то данная статья соглашения содержала бы положение о том, что через год обе стороны пересмотрят свои обязательства, но этого в ней нет», — добавил он.

Мирович также подчеркнул, что цель подписания отдельно взятого договора проявляется на практике. «Мы видели, что в этот же день Израиль признал независимость Косово. Значит, цель договора — это независимое Косово», — пояснил эксперт.

По его мнению, примечательно то, что Израиль за двенадцать лет с момента одностороннего провозглашения независимости южного сербского края Косово и Метохия не признавал его, но сделал это именно сейчас, после подписания договора в Вашингтоне. «Теперь у Тель-Авива сильный аргумент — сама Сербия обязалась не препятствовать признанию Косово другими странами», — добавил Мирович.

Эксперт также отметил, что на всю дипломатическую кампанию, в ходе которой уже 17 государств отозвало свое признание Косово и в которой Белграду, по всей видимости, своим авторитетом помогала Москва, теперь можно махнуть рукой.

«К тому же в соответствии с Хартией ООН два государства могут не подписывать взаимного признания, они могут не обмениваться диппредставительствами, но если оба становятся членами ООН, то они должны признать границы друг друга. Этот документ предполагает, что территориальная целостность любого члена ООН не нарушаема. Это только показывает, насколько Вучич некомпетентен как переговорщик: он не добился ничего из ранее заявленного — ни раздела Косово, ни разграничения, ни формирования Сообщества сербских муниципалитетов. Единственное, чего он достиг в Вашингтоне — это отсрочка признания Косово де-юре. Вот и все», — отметил Мирович.

По словам эксперта, то, что Израиль заявил о признании Косово, а Сербия со своей стороны обязалась перенести посольство в Иерусалим — совершенно новый момент в международной практике.

«Мне непонятно, какой логикой руководствовался Александр Вучич. Я могу только предположить, что это был косвенный призыв в адрес арабских стран признать Косово. Во-вторых, осуждение организации «Хезболла» также является своего рода провокацией не только в сторону Ирана, который не признал Косово, но и России, которая в Сирии вместе с «Хезболлой» боролась против ИГИЛ (запрещённая в РФ террористическая организация)», — полагает Мирович.

Эксперт также считает, что положение документа о закупке Сербией оборудования для развития сети 5G «только у надежных поставщиков» является «плевком в лицо Пекину».

«Президент Вучич, который всего лишь три месяца назад писал председателю КНР о том, что железная дружба между их странами будет продолжаться веками и называл его братом, поставил под угрозу интерес Китая в развитии 5G-технологий. Это только говорит о том, насколько Вучич является надежным союзником для своих международных партнеров. Это не только косвенное признание Косово — это также своеобразный антироссийский, антикитайский и антиарабский договор. В современной дипломатии это новшество», — подытожил Деян Мирович.