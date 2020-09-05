Токио, , 17:06 — REGNUM Акиэ Абэ, жена премьер-министра Японии Синдзо Абэ, объявившего о своей вынужденной отставке, 4 сентября поговорила по телефону с первой леди США Меланией Трамп. Она поблагодарила Трамп за выстраивание дружеских отношений. Об этом сообщает информационное агентство Kyodo.

В ходе беседы женщины вспомнили о совместных мероприятиях в последние годы и пожелали друг другу крепкого здоровья во время пандемии коронавируса.

Первая леди США выразила благодарность Акиэ Абэ за «огромную работу», которую японская пара проделала для укрепления союза двух стран. Кроме того, Мелания Трамп похвалила премьер-министра Синдзо Абэ за рекордный срок пребывания в должности. Они также договорились поддерживать тесную дружбу.

Напомним, 28 августа премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о своей отставке в связи с болезнью. За несколько дней до этого он установил рекорд по продолжительности пребывания у власти в качестве премьер-министра Японии.