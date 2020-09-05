Киев, , 16:48 — REGNUM Офис президента Украины сегодня, 5 сентября, выступил с официальным комментарием относительно введения правительством России санкций против членов ряда фракций Верховной рады.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

ИА REGNUM напоминает, что накануне Россия расшириласписок лиц, в отношении которых вводит специальные экономические меры, добавив туда 41 депутата Рады нынешнего созыва, в том числе — экс-президента и лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко и музыканта Святослава Вакарчука (в настоящий момент сложил мандат и отошел от политической деятельности).

Офис президента Украины заявляет, что мотивация подобных действий всегда не имеет очевидных логических объяснений и «носит скорее ситуативный спекулятивный характер, в пропагандистских целях».

Также у Зеленского «рекомендуют» властям России ввести санкции сразу против всех украинских парламентариев и даже — «сразу против всех наших граждан».

«Если сегодняшнее введение ограничительных санкций касается принципиальных позиций, позиций, которые так или иначе затрагивают наше отношение к безусловности территориальной целостности Украины, к высоким стандартам демократии, свободы и прав человека, к незыблемости постулата о стране-оккупанте, которая аннексировала часть наших территорий, то по всем этим позициям мы абсолютно едины. Независимо от партийной принадлежности и политических разногласий», — говорится в заявлении.

Также офис Зеленского предполагает, что имеет место политическая игра накануне местных выборов (должны пройти на Украине 25 октября) — «но, к сожалению для российской стороны, все подобные манипуляции мы прекрасно умеем читать и они абсолютно не влияют на наше внутреннее политическое здоровье».

ИА REGNUM отмечает, что сам Порошенко уже заявил, что санкции от России для него и других патриотов — «как государственная награда и знак качества». Тема введенных санкций, без сомнения, будет широко использоваться в рамках стартовавшей сегодня предвыборной кампании к местным выборам, особенно условно «патриотическими» силами.