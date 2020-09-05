Токио, , 18:31 — REGNUM Генеральный секретарь кабинета министров Японии и основной кандидат на пост премьер-министра Ёсихидэ Суга заявил, что планирует сохранить внешнеполитический курс уходящего премьер-министра Синдзо Абэ, если он будет избран его преемником. Об этом сообщает информационное агентство Jiji Press.

Важным пунктом дипломатии Суга назвал преемственность. На вопрос о своей компетенции в вопросах внешней политики Суга ответил: «Я участвовал в принятии решений по многими важными внешнеполитическим вопросам [при правительстве Абэ], поэтому я могу [заниматься внешней политикой]».

Напомним, Ёсихидэ Суга в течение почти 8 лет был генеральным секретарём правящей партии. В Японии его считают «правой рукой» Синдзо Абэ.