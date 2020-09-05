Киев, , 16:02 — REGNUM В пресс-службе офиса президента Украины Владимира Зеленского рекомендовали Российской Федерации для «экономии времени» добавить в санкционный список всех депутатов Верховной Рады Украины и даже всех украинских граждан. Об этом говорится в заявлении офиса президента Украины, опубликованном 5 сентября.

На Украине Александр Горбаруков

«Если сегодняшнее введение ограничительных санкций касается принципиальных позиций, позиций, которые так или иначе затрагивают наше отношение к безусловности территориальной целостности Украины, к высоким стандартам демократии, свободы и прав человека, к незыблемости постулата о стране-оккупанте, которая аннексировала часть наших территорий, то по всем этим позициям мы абсолютно едины. Независимо от партийной принадлежности и политических разногласий. И в таком случае рекомендуем вводить санкции сразу против всех наших парламентариев и даже против всех наших граждан. С целью экономии времени, необходимого для составления индивидуальных санкционных списков», — отметили в пресс-службе администрации президента Украины.

В офисе президента Украины также предположили, что санкционные списки пополнились украинскими политиками также в связи с местными выборами, которые запланированы на 25 октября.

В случае добавления украинских политических деятелей в санкционный список России с целью «поиграть в различные манипуляции накануне очередных выборов» на Украине и «подыграть определенным политическим группам», в пресс-службе офиса президента Украины отметили, что «прекрасно умеют читать» подобные «манипуляции» и они «абсолютно не влияют на наше внутреннее политическое здоровье».

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Напомним, 4 сентября санкционные списки России полнились экс-президентом Украины Петром Порошенко, бывшим главой партии «Гослос» украинским исполнителем Святославом Вакарчуком. В списки также попал глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, советник первого украинского вице-премьера Степан Кубив и депутат Рады (глава партии «Голос») Кира Рудык.