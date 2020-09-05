Киев, , 14:55 — REGNUM Иск в суд на правительство Украины с целью отменить постановление о карантинном зонировании регионов подали мэры четырех городов страны.

Соответствующую информацию подтвердил сегодня, 5 сентября, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Совместный иск подали городские главы Ивано-Франковска, Тернополя, Калуша и Коломыи (оба города расположены в Ивано-Франковской области). Все эти города, по решению Киева, находятся в «красной» коронавирусной зоне, что означает необходимость введения максимально жестких ограничительных мер, вплоть до остановки всего бизнеса.

Марцинкив уверен, что мэры выиграют это дело, поскольку есть некое решение Конституционного суда Украины, которое показало, что закрытие малого и среднего бизнеса является «неконституционным и незаконным», а усиление карантина ведем именно к этому.

Мэр пообещал еще один иск, в котором местные власти будут оспаривать введения общенационального карантина в принципе.

ИА REGNUM напоминает, что иск подан в Окружной административный суд Киева. Отдельные участники этого процесса, в частности, мэр Тернополя Сергей Надал, не стесняются в выражениях. комментируя причины иска.

«Они хотят загнать в блокаду западную Украину, потому что та отстаивает украинский язык, выражает протест против преступного подорожания газа, электричества. Они действуют теми же методами, что и продотряды во время голодомора», — заявил Надал, предупредив Киев, что «украинцы» будут защищаться.