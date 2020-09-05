Токио, , 18:34 — REGNUM Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, который является основным кандидатом на пост премьер-министра Японии, сегодня заявил, что не планирует формировать «временное» правительство, сообщает информационное агентство Kyodo.

Ёсихидэ Суга 内閣官房内閣広報室 — 首相官邸ホームページ

«Следующая администрация не должна стать временным правительством», — сказал Суга в интервью агентству Kyodo. В Японии Сугу называют «правой рукой» Абэ, он прослужил на почту генерального секретаря около 8 лет.

Напомним, преемника Синдзо Абэ на посту премьер-министра Японии выберут 16 сентября. Срок полномочий нового премьер-министра продлится до сентября 2021 года — именно тогда истёк бы срок полномочий Абэ.