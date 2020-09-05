Москва, , 13:57 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что российская государственность неразрывно связана с Москвой. Об этом глава государства сказал сегодня, 5 августа, в концертном зале «Зарядье» по случаю празднования в Москве Дня города.

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Путин отметил, что День города Москвы имеет значение не только для самой столицы, но и для России в целом.

«Ведь многовековая история страны нашей, сама российская государственность неразрывно связаны с Москвой. И мы, граждане России, остро чувствуем это единство, ценим и любим нашу родную столицу», — сказал Владимир Путин.