Вашингтон, , 14:23 — REGNUM Кандидат в президенты США от Демократической партии, главный соперник Дональда Трампа на выборах 3 ноября Джо Байден 4 сентября прокомментировал заключение двусторонних соглашений о нормализации экономических отношений между США и Косово, Косово и Сербией.

Джо Байден Center for American Progress Action Fund

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, обращаясь к избирателям. Байден заявил, что Косово должно быть независимой страной, а не частью Сербии. При этом политик заявил, что он не знает, в чем суть соглашения между Косово и Сербией — в чем его трудно упрекнуть, ведь вопрос был задан спустя всего пару часов после подписания соглашений.

Тем не менее, даже настолько коротко выраженная позиция Байдена расходится с линией Трампа, который де-факто перестал оказывать на Сербию давлению по косовскому вопросу, сместив акцент на вопросы экономического сотрудничества, что равнозначно консервации существующего статус-кво при сокращении издержек для Сербии.

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