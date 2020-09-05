Минск, , 14:23 — REGNUM У стен Минского государственного лингвистического университета проходит акция протеста, сообщает 5 сентября telegram-канал белорусского издания TUT.BY.

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На опубликованной изданием видеозаписи у здания ВУЗа запечатлены участники митинга, среди которых большинство — молодые люди (предположительно студенты), а также участники более старшего поколения (предположительно преподаватели).

В руках собравшиеся держат плакаты с надписями: «Мы учим студентов не для того, чтобы вы их били», «Я учу говорить, а не молчать», «Ваши преподы с вами», «Студенты, вы — наши герои», «Студенты, вы — молодцы», «Не дадим в обиду своих студентов», «Преподаватели МГЛУ против насилия». У кого-то из собравшихся был в руках флаг БНТУ (Белорусского национального технического университета).

Собравшиеся хлопают в ладоши. На одном из фрагментов видеозаписи участники мероприятия также скандируют «БНТУ».

Напомним, накануне, 4 сентября, сотрудники правоохранительных органов в здании МГЛУ задержали пять студентов ВУЗа. В отношении задержанных были составлены протоколы по ст. 23.34 Кодекса об Административных Правонарушениях Белоруссии («Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий»). После чего учащихся отпустили. В свою очередь ректор университета записала видеообращение, в котором обратила внимание студентов и преподавателей ВУЗа «на недопустимость организации и проведения в университете несанкционированных мероприятий».