Минск, , 14:22 — REGNUM Министр образования Белоруссии Игорь Карпенко поручил учреждениям образования обеспечить безопасность обучающихся, профессорско-преподавательского состава, работников образовательных учреждений при организации обучения, при нахождении в зданиях, сооружениях и на территории образовательных учреждений, сообщили 5 сентября в пресс-службе министерства образования.

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В рамках поручения будет усилен контроль доступа посторонних лиц в учреждения образования и будут приняты иные меры по укреплению режима безопасности в заведениях.

Также будет организовано взаимодействие органов охраны и правопорядка, а также иных служб в целях обеспечения условий безопасного пребывания в учреждениях образования.

Письмо с соответствующими поручениями было направлено во все образовательные учреждения страны.

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Напомним, 1 сентября в Минске состоялась акция протеста студентов, во время которой были задержаны участники протеста.

Отметим, в данный момент у здания Минского государственного лингвистического университета проходит очередная акция протеста студентов.