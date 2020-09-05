Подгорица, , 13:12 — REGNUM Правящая в Черногории более 30 лет Демократическая партия социалистов (ДПС) президента Мило Джукановича признала поражение на парламентских выборах. Соответствующее заявление распространила пресс-служба партии сегодня, 5 сентября.

Известно, что в ночь на 5 сентября состоялся съезд верховного совета ДПС, на котором детально обсуждались итоги прошедших 30 августа выборов в скупщину.

По итогам заседания лидеры ДПС заявили, что их партия все равно остается сильнейшей политической силой в Черногории, однако выборы она проиграла, так как со своими партнерами не может сформировать коалиционное правительство.

«Исходя из обстоятельств, по которым не можем сформировать парламентское большинство, а тем самым и новое правительство с нынешними коалиционными партнерами, результат выборов представляет собой неуспех (поражение)», — заявили в партии.

Напомним, что ранее президент Черногории Мило Джуканович заявил, что не признает поражение своей партии на выборах в скупщину. Однако лидер оппозиционной коалиции Здравко Кривокапич уже заявил, что произошло «падение режима».

Напомним, что политические позиции Джукановича пошатнулись после того, как он ввел свою страну в военный блок НАТО и окончательно рассорился с Москвой, а также попытался инициировать процесс раскола Сербской православной церкви и выделения из нее отдельной черногорской церкви.