Пекин, , 14:52 — REGNUM Несколько важных заявлений о сути и перспективах развития Китая, Коммунистической партии страны (КПК), а также китайского общества, в связи с противостоянием с США, сделал 4 сентября председатель КНР Си Цзиньпин на прошедшем в Доме народных собраний в Пекине симпозиуме, посвященном 75-й годовщине победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам. Об этом сообщила информационная служба мобильного приложения «Россия-Китай: главное».

Наиболее важными являются пять заявлений главы КНР. Первое о том, что народ Китая никогда не будет согласен с самой малой попыткой кого-либо или какой-либо силы исказить историю КПК и очернить ее характер и цель.

Также он заявил, что китайский народ никогда не согласится с попытками кого-либо или какой-либо силы исказить и изменить путь социализма с китайской спецификой, а также отрицать и очернять великие достижения народа КНР в деле строительстве социализма.

Кроме того, Си Цзиньпин уточнил, что народ КНР никогда не согласится с любой попыткой кого-либо отделить КПК от народа страны и настроить его против нее.

Помимо того, председатель Китая указал, что народ Китая никогда не будет согласен с попытками кого-либо навязать свою волю КНР путём запугивания, а также изменить направление прогресса Китая и воспрепятствовать усилиям народа страны в создании собственной лучшей жизни.

И ещё китайский лидер заявил, что народ КНР никогда не будет согласен даже с самой малой попыткой какой-либо силы подорвать право на жизнь и мирное развитие народа страны, на обмен и сотрудничества между китайским народом и народами других стран, а также не согласится на подрыв благородного дела мира и развития всего человечества.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября американский государственный секретарь Майкл Помпео заявил, что наибольшая для США угроза исходит от Коммунистической партии КНР. Также ранее американские официальные лица не раз делали подобные заявления в адрес правящей в Китае КПК.