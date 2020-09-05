Токио, , 12:47 — REGNUM В Японии эти выходные станут первыми с момента заявления трёх кандидатов об участии в выборах президента правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), которые пройдут с 8 по 14 сентября. Соперники Ёсихидэ Суга, Фумио Кисида и Сигэру Исиба выступают в телепрограммах и совершают поездки по регионам страны, сообщает газета Yomiuri.

Напомним, лидер правящей партии, вероятнее всего, станет премьер-министром Японии после вынужденной отставки Синдзо Абэ.

Сегодня Ёсихидэ Суга в программе на телеканале Yomiuri TV рассказал, что, получив поддержку большинства депутатов от ЛДП, он решил участвовать в выборах, чтобы не допустить политического вакуума после отставки Синдзо Абэ. Относительно налога на потребление, который правительство Японии повысило 1 октября 2019 с 8% до 10%, Суга сказал: «[налог] является важным ресурсом социального обеспечения, лучше оставить его без изменений». Также политик посетил сегодня родной город Иокогама и обратился за поддержкой к членам партии.

Фумио Кисида выступил на телеканале TNC с заявлением об экономической политике: «стремительное развитие [экономики] за годы политической власти Синдзо Абэ даёт свои плоды, и свою задачу я вижу в распределении этих благ». В эти выходные кандидат планирует посетить города в префектурах Яманаси и Сидзуока.

Сигэру Исиба выступил в той же программе, что и Кисида: «без одобрения [избирателей] развития политического курса не будет; нельзя оставлять всё на усмотрение правительства». Исиба предлагает корректировку политического курса Абэ.

Из-за распространения коронавируса политики ограничатся выступлениями на телеканалах и отдельными поездками по регионам. В обычных обстоятельствах партия также спонсирует кандидатам предвыборный агитационный тур по стране.