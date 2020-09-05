Нью-Дели, , 12:55 — REGNUM Министр обороны Индии Раджнатх Сингх провел «откровенные и глубокие» переговоры со своим китайским коллегой генералом Вэй Фэнхэ по поводу пограничного противостояния двух стран вдоль линии фактического контроля в Восточном Ладакхе, а также по вопросам индийско-китайских отношений. Об этом 5 сентября сообщает газета Hindustan Times.

Уточняется, что Сингх передал категорическую позицию Индии в отношении событий вдоль линии фактического контроля в регионе.

При этом он подчеркнул, что действия китайских войск, включая накопление большого количества сил, их агрессивное поведение и попытки в одностороннем порядке изменить статус-кво в регионе являются нарушением двусторонних соглашений и не соответствуют договоренностям, достигнутым между специальными представителями двух сторон.

В свою очередь, генерал Вэй заявил, что обе стороны должны точно выполнять договоренности, достигнутые между премьер-министром Индии Нарендрой Моди и председателем КНР Си Цзиньпином, и продолжать решать вопросы путем диалога и консультаций.

Также, по его мнению, стороны должны строго следовать различным двусторонним соглашениям, усилить регулирование прифронтовых войск и не предпринимать никаких провокационных действий, которые могли бы обострить ситуацию.

Кроме того, министр обороны Китая предложил обеим сторонам поддерживать связь на всех уровнях, в том числе и между двумя министрами.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября китайская газета The Global Times заявила, что индийские войска понесут более серьёзные потери в случае вооружённого конфликта на границе Китая и Индии, чем это было в ходе пограничной войны 1962 года.