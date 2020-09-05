Киев, , 12:14 — REGNUM Украина озвучила свое видение «восстановления стабильности» в Белоруссии, хотя при этом и подчеркивает, что никогда не вмешивалась и не будет вмешиваться во внутренние дела соседней страны.

Об этом во время выступления в Совете безопасности ООН заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, которого 5 сентября цитирует пресс-служба ведомства.

«Освобождение всех задержанных может начать диалог между властью и гражданским обществом, инициировать поиск компромиссов. Следующим шагом может стать объявление новых выборов, которые должны быть проведены демократическим способом и с беспрепятственным участием международных наблюдателей», — отметил Кулеба.

Также он заявил, что Украина приветствует ОБСЕ о проведении визита лидеров организации в Белоруссию для встречи с представителями власти и оппозиции и «содействия диалогу».

Также в ходе своего выступления глава украинского МИД выразил надежду, что Российская Федерация воздержится от любых действий относительно Белоруссии, «включая военное вторжение, которое способно еще больше дестабилизировать ситуацию».

ИА REGNUM напоминает, что 3 сентября комитет Верховной рады по внешней политике одобрил к рассмотрению проект заявления парламента Украины относительно выборов в Белоруссии. Отмечается, что из всех предложенных выбран «наиболее умеренный вариант», в котором депутаты Рады подтвердят, что готовы к введению санкций против «белорусских высокопоставленных палачей».