Киев, , 11:56 — REGNUM Власти ряда городов Украины, в частности, областных центров на западе страны Ивано-Франковска и Тернополя, подали в суд на правительство страны с требованием отменить незаконные, по их мнению, карантинные ограничения, передает корреспондент ИА REGNUM 5 сентября.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны продолжают борьбу с пандемией – все новости»

Соответствующий иск подан в Окружной административный суд Киева.

«Правительство не пересмотрело «красную» зону для нас… поэтому вчера мы подали заявление на Кабмин в Окружной административный киевский суд», — заявил прессе мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Мэр Тернополя Сергей Надал высказался еще жестче, заявив, что правительство таким образом хочет загнать западную Украину в блокаду, высказав мнение, что в исполнительной власти появились новые «постышевы» и «кагановичи».

»Они хотят загнать в блокаду западную Украину, потому что та отстаивает украинский язык, выражает протест против преступного подорожания газа, электричества. Они действуют теми же методами, что и продотряды во время голодомора», — заявил Надал.

Также он предупредил Киев, что украинцы будут защищаться:

«Мы умеем это делать. Мы не позволим нас снова уничтожать — сознательно или вследствие преступной профессиональной непригодности».

ИА REGNUM напоминает, что 3 сентября правительственная комиссия на Украине на основании последних данных о заболеваемости коронавирусом установила «красные зоны» в 29 административно-территориальных единицах страны. В «красную зону» попали некоторые областные центры Украины — Ивано-Франковск, Черновцы, а также Тернополь, который уже бунтовал из-за этого в начале августа.