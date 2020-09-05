Москва, , 11:52 — REGNUM Задача Госдумы — принять закон о Госсовете, чтобы норма Конституции была наполнена конкретным содержанием, участие в нем надзорных органов надо обсуждать, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Наша задача — принять федеральный закон с тем, чтобы поправка к Конституции уже была наполнена конкретным содержанием, появились, в том числе, положения и о полномочиях, и о членах Госсовета, об участниках, о форматах работы», — заявил Володин в эфире телеканала «Россия 24».

Многое предстоит сделать для того, чтобы сегодняшний Госсовет был наполнен новым содержанием, которое сделает его ещё более эффективным, говорит парламентарий.

Он также обратил внимание на то, что Россия — страна с федеративным устройством в этой связи крайне важно, чтобы губернаторы также были в составе Госсовета.

«У нас регионы возглавляют губернаторы, которые избираются. Они могут быть представителями самых разных партий, могут быть беспартийными. Крайне важно, чтобы они участвовали в управлении государством и могли более эффективно представлять своих избирателей в федеральных структурах с тем, чтобы с их участием вырабатывались решения. И вот эту задачу Госсовет, созданный президентом Путиным, решил», — подчеркнул спикер Госдумы.

По его мнению, есть логика в том, чтобы в Госсовет входили и представители контрольно-надзорных органов.

«Что касается надзорных органов, контрольных органов, это надо пообсуждать. Логика в том, что в Госсовете должны принимать участие руководители контрольно-надзорных органов, тоже есть. Иногда проверки постоянные в регионах проводятся не для конечного результата, а для галочки. И здесь также есть необходимость обратной связи, когда глава исполнительной власти региона сможет на равных какие-то вопросы обсуждать с теми, кто осуществляет контроль и надзор», — сказал Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект о Госсовете Госдума намерена обсудить в ходе осенней сессии, которая начнется в сентябре. Звучали предложения включить в состав Госсовета представителей Счетной палаты и прокуратуры.

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