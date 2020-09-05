Москва, , 11:39 — REGNUM Трёхдневное голосование серьёзно подрывает возможности для эффективного наблюдения за выборами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 сентября заявил председатель движения «Гражданская солидарность» Георгий Федоров.

«Доверие к выборам — один из ключевых показателей социально-политического благополучия страны и эффективности электоральной демократии. Его нельзя обеспечить без настоящего честного и грамотного наблюдения. Фейковые проекты, всевозможные симулякры и «номера для галочки» легко вычисляются и работают уже в минус», — заявил Федоров.

Теперь волеизъявление граждан растянули на три дня, что существенно затрудняет контроль за голосованием и подсчетом голосов, указал он.

«Избирательный марафон» в плане наблюдения создает дополнительные организационные, финансовые и психологические проблемы. Надо подобрать больше кадров — никто чисто физически не может без сна работать трое суток подряд. Тем более, когда необходима постоянная бдительность», — отметил он.

По его словам, без независимого контроля нет никаких гарантий, что никто не доберется до бюллетеней после их запечатывания в сейф-пакеты или опечатывания ящика для голосования, и такие вопиющие прецеденты уже имеются.

«Еще наблюдателям нужно как минимум оплатить питание и дорогу в расчёте на все сутки работы. Это уже гораздо большие траты в сравнении с предыдущими выборами. Кроме того, у координаторов и юристов за три дня притупится внимание и проявятся другие нюансы «человеческого фактора». То же самое произойдет и с наблюдателями, работающими больше «одной смены», — пояснил Федоров.

К сожалению, на выборах в Госдуму в следующем году проблем с организацией наблюдения будет ещё больше, считает председатель движения «Гражданская солидарность».

«Теперь законодатели ввели жесткие ограничения по принципу «прописки»: наблюдай там, где являешься избирателем. Это сделано для того, чтобы ограничить так называемый «электоральный туризм» — когда профессионалы общественного контроля из числа юристов и активистов имели возможность колесить по всей стране», — отметил Федоров.«Причина такого решения понятна — грамотные и принципиальные наблюдатели абсолютно не нужны админресурсу, более того — они вредны и опасны. При этом объяснить гражданам логику этой новации весьма и весьма проблематично. Почему-то никому не приходило в голову запрещать нанимать адвоката или посещать юридическую консультацию не «по прописке». А чем наблюдение принципиально отличается от правовой помощи? Кстати, ОМОН у нас тоже «гастролирует» и никто не требует у силовиков «прописку» при несении службы на конкретной территории», — продолжил он.

В результате ради спокойствия административного ресурса с его же помощью протащили совершенно нелогичные правила.

«Созданы препоны организации качественного независимого наблюдения, что снижает доверие граждан системе выборов. Следовательно, снижается и легитимность избранных депутатов и должностных лиц. Такое «лукавство» может плохо закончиться», — заключил Федоров.

Прямые выборы глав регионов в единый день голосования 13 сентября пройдут в 18 субъектах России, в восьми из этих регионов избираются назначенные президентом врио губернаторов. Досрочное голосование на региональных выборах начнется 11 сентября.