Киев, , 11:13 — REGNUM После проведения местных выборов на Украине в стране сложится «интересная ситуация», заявил 5 сентября украинский политический эксперт Константин Бондаренко.

Эксперт отметил, что сегодня Зеленский считает, что главными его проблемами являются Порошенко и «условная улица».

«Именно «улицу» — радикалов, «активистов», ветеранов, записных патриотов и просто мелкий криминалитет, который время от времени нанимают на массовые акции наши политики, затем выставляя как «глас народа» — Зеленский боится панически, потому что не понимает, что с ними делать и как управлять этой массой», — считает Бондаренко.

После выборов Зеленского может ждать существенное переформатирование проблем, анализирует специалист.

«Сразу скажу: я не верю в отставку Зеленского уже осенью. И я не верю в возвращение Порошенко. Слишком сильны надежды Петра Алексеевича на победу Байдена в США и в том, что демократы снова назначат его «любимой женой»», — подчеркивает политолог.

Бондаренко считает, что главной проблемой Зеленского после выборов станут мэры крупных городов.

«Ставка офиса президента на то, что нынешние мэры останутся на своих постах, но при этом отдадут «слугам» контроль над советами, провалится уже в ноябре. В большинстве случаев мэры будут исходить из своих интересов, игнорируя предыдущие договоренности», — заявил он.

ИА REGNUM напоминает, что местные выборы на Украине должны пройти 25 октября. Сегодня, 5 сентября, в стране официально началась избирательная кампания.