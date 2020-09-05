Вашингтон, , 11:14 — REGNUM Наблюдательная комиссия от американского «Национально-демократического института» (NDI) из-за пандемии коронавирусной инфекции не будет направлена на выборы в парламент Грузии, которые состоятся 31 октября, однако будет вести наблюдение за выборным процессом дистанционно. Об этом 4 сентября сообщается на странице организации в соцсети Facebook.

«NDI продолжит наблюдать за выборами, и в этом процессе станет опираться на многолетний опыт работы в Грузии, проведенный под руководством президента NDI Дерека Митчелла на основе предвыборного анализа и признанных (международным сообществом) стандартов монторинга», — говорится в сообщении.

Уточняется, что аналитики NDI, с помощью находящихся в Грузии помощников, будут вести работу в дистанционном режиме и следить за выборным процессом.

В то же время организация будет тесно сотрудничать с местными и международными партнерами и планируется, что с первой половины сентября долгосрочные аналитики NDI приступят к работе по таким вопросам, как избирательная администрация, политические кампании, гендер, медиа и дезинформация и так далее.

Также NDI опубликует промежуточный отчет, основанный на информации, которая будет получена от международных и местных наблюдателей. При этом через несколько дней после выборов организация намерена представить третий отчет, который будет основан на встречах высокого уровня, проведенных президентом NDI Дереком Митчеллом в виртуальном формате за две недели до выборов в парламент Грузии.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября посол ЕС в Грузии Карл Харцель заявил, что прибытие международных наблюдателей на парламентские выборы в Грузии, запланированные на 31 октября, является крайне важным, однако в настоящее время ситуация осложняется пандемией коронавирусной инфекции.