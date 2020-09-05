Приштина, , 10:14 — REGNUM Албанское агентство KlanKosova вечером 4 сентября опубликовало эксклюзивное видео из Овального кабинета, на котором зафиксирован момент разговора премьер-министра Косово Авдуллы Хоти с коллегой из Израиля Беньямином Нетаньяху, в ходе которого израильский премьер-министр подтвердил намерение признать независимость Косово.

На записи видно, как президент США Дональд Трамп через планшет представляет Хоти израильскому премьер-министру, называет его «классным парнем» и спрашивает, не желает ли тот сказать что-то в связи с подписанием соглашения о нормализации экономических отношений с Сербией, подписанным Косово с США.

Напомним, одним из условий данного соглашения является перенос миссии Косово в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

Израильский премьер-министр поздравляет косовского премьер-министра с заключением соглашения с Сербией. Политики подтвердили, что в ближайшее время статус миссии Косово в Тель-Авиве будет повышен до уровня посольства, а само посольство будет перенесено в Иерусалим. Премьер-министр Хоти пригласил Нетаньяху в ближайшее время посетить Косово.

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