5 сентября 2020 | Время чтения 2 мин

Покойся с миром, Командир. Мы всё помним и доделаем то, что ты не успел. Если не мы, то наши дети и внуки.

Александр Казаков, , 08:41 — REGNUM Два года прошло с того дня, как в результате теракта погиб лидер Донбасса, первый глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко. И как всегда, только после смерти стал понятен масштаб этой личности в истории Русской Весны. Теперь только стало ясно, что Александр Захарченко с его верой в себя, в свой народ, в победу и в Россию, сам по себе делал Донбасс субъектным. Не только в России и на Украине, но и на Западе эксперты и политики признали в нём лидера своего народа, а значит, услышали собственный голос Донбасса, без посредников, даже если это российские посредники. Именно поэтому жители Донбасса вспоминают о «времени Захарченко» как о времени надежды, как о времени, когда был виден — пусть и слабый — свет в конце тоннеля.

Александр Захарченко Dnr-online.ru

Но не только этим запомнился Александр Захарченко и люди, которых называли его командой. Во времена Первого Главы, несмотря на то, что ещё дымились развалины жилых домов и заводов, разрушенных украинской артиллерией и авиацией, каждый день что-то восстанавливалось и строилось. Восстанавливались дома, запускались заводы, появлялись новые рабочие места, открывались целые новые отрасли в экономике. Впервые на такой высокий уровень на Донецкой земле было поставлено сельское хозяйство, Республика семимильными шагами шла к продовольственной безопасности, запускались птицефабрики, строились теплицы, сажались сады — открылась сельхозакадемия. Республика сделала собственный трамвай — предмет гордости дончан.

Отдельного разговора заслуживает созданная с нуля оборонная промышленность. За невероятно короткий срок, благодаря воле Александра Захарченко и энергии его соратника и вице-премьера по экономике Александра Тимофеева («Ташкента»), были созданы собственные образцы вооружения (ракетные комплексы, РСЗО «Чебурашка», антиснайперские винтовки, миномёты, свой пистолет «Оплот» и многое другое). Для воюющей Республики это было трудовым подвигом со стороны инженеров и рабочих, вдохновлённых Александром Захарченко.

Александр Тимофеев (сс)Press.mgw

Республика росла и развивалась, несмотря на войну. Захарченко, который всегда был патриотом России, говорил землякам: «Да, мы, конечно, вернёмся в Россию, но мы не должны идти туда с протянутой рукой, попрошайками. Мы должны встать на ноги и только потом обратиться к России с просьбой принять нас к себе». И жители Донецкой Республики понимали своего лидера. Их объединяла эта трудовая и боевая гордость шахтёрского края.

Часто выдающегося государственного деятеля мы оцениваем не по тому, что он сделал, а по тому, что он сделать не успел. Александру Захарченко повезло увидеть первые плоды своих трудов на военной и государственной ниве. Но те заветы, которые он оставил после себя, не должны быть забыты. Ни в Донбассе, ни на Украине, ни в России. И это зависит от нас, от тех членов его команды, которым выпала участь остаться в живых.

Александр Захарченко на Шахтерской птицефабрике Dnr-online.ru

Покойся с миром, Командир. Мы всё помним и доделаем то, что ты не успел. Если не мы, то наши дети и внуки.

Александр Казаков, советник первого главы ДНР Александра Захарченко, первый заместитель Захара Прилепина, председателя политической партии «ЗА ПРАВДУ».