Москва, , 08:26 — REGNUM Странам, которые прислушиваются к США, следует относиться к российской вакцине от коронавируса по принципу «не доверяй, но проверяй», заявил 4 сентября госсекретарь США Майкл Помпео в интервью «Шоу Хью Хьюитта».

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«Мы видели, как Россия и Китай спешат вывести эти вакцины на рынок, чтобы совершить не медицинский или эпидемиологический прорыв, а политико-дипломатический», — заявил Помпео.

Он добавил, что мир должен «очень внимательно» изучить предложенную Россией вакцину, чтобы убедиться в её реальной научной проработанности.

С таким же недоверием Помпео высказался в отношении Всемирной организации здравоохранения, усомнившись в её способности «действовать научным путём».

Напомним, в России проходит третий, самый масштабный, этап клинических испытаний разработанной вакцины «Спутник V». Их успешное завершение позволит получить постоянное регистрационное удостоверение. О готовности провести испытания российского препарата уже заявили в нескольких странах мира.

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