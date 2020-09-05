Нью-Дели, , 08:14 — REGNUM Необходимость реформирования Организации Объединенных Наций (ООН) и расширение числа членов Совбеза организации поддерживают в Индии, заявил 4 сентября министр иностранных дел этой страны Субраманиям Джайшанкар в ходе видеоконференции с участием глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС.

«Глава МИД подчеркнул необходимость реформирования ООН с тем, чтобы эта организация отражала современные мировые реалии и настроения миллионов людей в мире», — говорится в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства Индии.

Джайшанкар также отметил необходимость реформирования других международных организаций, в частности, Всемирной торговой организации, Международного валютного фонда и Всемирной организации здравоохранения.

Ранее, напомним, за «эффективное и целесообразное» реформирование ООН выступил президент США Дональд Трамп. Его идею поддержали в нескольких странах, в частности, в Китае и Японии.

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