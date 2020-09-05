Киев, , 08:06 — REGNUM На Украину не впустили государственного секретаря канцелярии премьер-министра Венгрии Яноша Потапу в связи с мерами по противодействию распространению пандемии COVID-19 и никаких причин политического характера в этом нет, заявили 4 сентября в пресс-службе министерства иностранных дел Украины.

Напомним, 3 сентября на открытии ужгородской школы №10 должен был присутствовать Янош Потапа, которого в страну не впустили. Вместо него участие в церемонии открытия школы принял консул Венгрии на Украине Ласло Кути. Во время выступления на открытии школы венгерский консул заявил, что «гостей» из Венгрии не впустили на Украину и вместо них сейчас выступает он.

«Мы ждали наших гостей из Венгрии для этого события, но, к сожалению, в нескольких сотнях километров отсюда решили, что самой большой угрозой эпидемиологической ситуации на Украине является въезд правительственной делегации Венгрии», — цитирует консула Венгрии украинское издание Vesti.

В пресс-службе внешнеполитического ведомства Украины реагируя на заявление консула Венгрии отметили, что с удивлением восприняли заявление Ласло Кути о запрете въезда на Украину Яношу Потапе, назвав высказывание венгерского дипломата «недопустимым».

"В этом контексте считаем недопустимыми высказывания консула Генерального консульства Венгрии в Ужгороде Ласло Кути на торжествах 3 сентября по случаю открытия отремонтированной средней школы № 10 им. Габора Дойко в г. Ужгород», — говорится в заявлении.

Риторика дипломата, по мнению украинской стороны, свидетельствует о неуважении к законам страны нахождения и сознательно вводит в заблуждение общественность, не способствуя нормализации украинско-венгерских отношений. Во внешнеполитическом ведомстве Украины также ожидают от венгерской стороны соответствующих выводов.

«В связи с изложенным в МИД будет приглашен посол Венгрии в Украине», — подытожили в вресс-службе МИД Украины.