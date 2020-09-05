Приштина, , 08:04 — REGNUM Спикер парламента Косово Вьоса Османи 4 сентября, накануне подписания соглашений о нормализации экономических отношений между Косово и Сербией в Вашингтоне, провела встречу с послом Финляндии в Приштине Пией Стьернваль.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политики обсудили управление эпидемиологической ситуацией в период пандемии COVID-19, начало осенней сессии парламента Косово, а также, но главной темой обсуждения, конечно же, стали переговоры между Сербией и Косово.

Османи заявила о необходимости усиления роли парламента края в диалоге с Сербией и напомнила, что любое окончательное соглашение между Сербией и Косово должно пройти через парламент.

По словам Османи, для достижения такого соглашения необходимо, чтобы парламенту была представлена платформа переговоров, которая должна получить широкую поддержку. Также спикер парламента Косово заявила, что процесс переговоров с Сербией должен быть прозрачным.

Напомним, в тот же день Специальный представитель президента США Дональда Трампа по Косово Ричард Гренелл заявил, что «переговоров без сюрпризов не бывает».

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